《外汇专栏》美联储若卖短买长,或给美元带来短暂春天

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeremy Boulton 编译 程琳

路透伦敦9月19日电---本周美国联邦储备理事会(美联储,FED)料将为增长迟缓的美国经济注入更多动力,尽管通常情况下此举料将压低美元,但美联储最可能采取的举措,或许会产生相反效果.

外界普遍预期,美联储将在周二至周三的政策会议上决定进一步放宽货币政策.

而通缩威胁较低,甚至还有通胀压力逐步上升的势头,将很可能阻止美联储推出第三轮购债计划,即第三轮量化宽松(QE3).通胀压力回升从9月15日公布的美国消费者物价指数(CPI)中即可见一斑.

于是,市场分析师和经济学家们认为,美联储或将选择"卖短债买长债(Operation Twist)"这个曾于1960年代用过的政策,旨在压低较长期利率.

为实现这一点,美联储或将以较长期债券取代到期的短期债券,或是积极出售短期资产,买入长期债券.

直接购买更多资产有助于压低美元,与之不同的是,卖短买长操作只是调整资产负债表中的各项权重但不扩大规模,其影响如何仍是未知.

卖短买长政策的支持者希望,压低长期利率可以鼓励抵押贷款再融资,或是激励避险投资者转投股票或公司债等风险更高的资产.这应能推低具有避险作用的美元.

但是,这也决不尽然.

既然美联储不打算多印钞票,就没理由预计会像往常那样涌出大批现金,助燃风险偏好及美元利差交易.

抛售短债应能推高短期收益率(殖利率),并且由于多数金融市场投机客都集中在中短期资产上,所以与压低长期利率相比,短期收益率上升对市场人气的影响只怕是更大.

短期收益率上升,会提升美元魅力,尤其是兑日圆和瑞郎等同样采取了量化宽松举措国家的货币.

曾有过这样的例子,在美联储放宽政策後,美元反而意外上涨.

2010年11月美联储推出第二轮量化宽松政策时,本应下跌的美元第一反应却是上涨,到年底前涨幅一度高达7%,之後的2011年1月中旬到5月初,美元才回落10.6%.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,投机客一年多来首次变为做多美元.

尽管他们确实持有大量美元兑澳元AUD=D4、兑新西兰元NZD=D4和兑日圆JPY=的空头仓位,但各种提高美元流动性魅力的消息都可能轻易重创这些仓位.

美元指数.DXY已经突破三个月来的交投区间,形成看涨趋势.若美联储的最终决定加剧了不确定性,该指数或将上涨4-5%,追平年内高位.(完)