〔中国债市动态〕现券收益率总体持稳,首日上市短融交投活络

路透北京9月20日电---中国银行间债市周二现券收益率总体持稳,但首日上市的短期融资券(CP)颇受欢迎,因市场流动性宽松格局并未随着今日回购利率走高而有大的改变.

交易员并表示,首日上市的短融收益率有所跳涨,主要是投资者觉得比贷款利率相对较低;但跳涨後,就相对凸现出一定的暂时交易价值了.目前一年期贷款基准利率为6.56%.

"债市比较清淡,就新发CP好点,买的比较多,...现在新发的短融票面利率都到6.1%了,挺不错的."北京一银行交易员称.

首日上市的一年期短融11华能CP002券收益率tCN041153002=CFXS报6.12%,盘初高点为6.1454%,均高于6.04%的票面利率;另一首日上市的一年期短融11中电投CP004券收益率tCN041161003=CFXS则报6.14%,开盘为6.1454%,亦较其票面利率6.04%上涨.

中债登银行间固定利率中短期票据到期收益率曲线<0#AAAICPYBMK=>显示,一年期AAA评级短融最新收益率为5.8974%.

上述交易员并表示,後市因季末等因素将临近,资金需求较大,加上大盘股发行,投资者都较为谨慎,这使得当前流动性宽松对中长期债券收益率变化影响不大.

有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电已启动A股发行程序,下周二(27日)为其网上申购日.是次拟发行不超过35亿A股,计划使用募集资金合计173.17亿元人民币.[ID:nCN1972555]

中国银行间市场质押式回购加权平均利率周二早盘续大涨.季末银行贷存比(贷款/存款)考核、国庆长假现金备付、中国水电大盘新股发行、大行保证金存款第二次交存等因素继续冲击着市场资金面,令资金利率涨势不改,三个月国库现金定存利率亦攀高.[ID:nCN1975947](完)