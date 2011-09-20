〔中国债市动态〕现券收益率总体持稳,首日上市短融交投活络

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京9月20日电---中国银行间债市周二现券收益率总体持稳,但首日上市的短期融资券(CP)颇受欢迎,因市场流动性宽松格局并未随着今日回购利率走高而有大的改变.
交易员并表示,首日上市的短融收益率有所跳涨,主要是投资者觉得比贷款利率相对较低;但跳涨後,就相对凸现出一定的暂时交易价值了.目前一年期贷款基准利率为6.56%.
"债市比较清淡,就新发CP好点,买的比较多,...现在新发的短融票面利率都到6.1%了,挺不错的."北京一银行交易员称.
首日上市的一年期短融11华能CP002券收益率tCN041153002=CFXS报6.12%,盘初高点为6.1454%,均高于6.04%的票面利率;另一首日上市的一年期短融11中电投CP004券收益率tCN041161003=CFXS则报6.14%,开盘为6.1454%,亦较其票面利率6.04%上涨.
中债登银行间固定利率中短期票据到期收益率曲线<0#AAAICPYBMK=>显示,一年期AAA评级短融最新收益率为5.8974%.
上述交易员并表示,後市因季末等因素将临近,资金需求较大,加上大盘股发行,投资者都较为谨慎,这使得当前流动性宽松对中长期债券收益率变化影响不大.
有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电已启动A股发行程序,下周二(27日)为其网上申购日.是次拟发行不超过35亿A股,计划使用募集资金合计173.17亿元人民币.[ID:nCN1972555]
中国银行间市场质押式回购加权平均利率周二早盘续大涨.季末银行贷存比(贷款/存款)考核、国庆长假现金备付、中国水电大盘新股发行、大行保证金存款第二次交存等因素继续冲击着市场资金面,令资金利率涨势不改,三个月国库现金定存利率亦攀高.[ID:nCN1975947](完)
--发稿 钟华; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。