〔中国货币市场〕回购利率续大涨,季末等因素继续冲击资金面(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京9月20日电---中国银行间市场质押式回购加权平均利率周二早盘续大涨.季末银行贷存比(贷款/存款)考核、国庆长假现金备付、中国水电大盘新股发行、大行保证金存款第二次交存等因素继续冲击着市场资金面,令资金利率涨势不改,三个月国库现金定存利率亦攀高.

"今天资金面偏紧张,季末呀,IPO呀,让大家心态很谨慎,"一北京国有大行交易员称,"不过,我们觉得流动性没问题,就是利率高一些!"

他并指出,从年内数据看,季末存款馀额增量多在近两万亿人民币,这将导致下月初准备金清算时,资金流出市场逾四千亿元,当前机构"肯定是要准备很多钱";然从今天14天期回购利率的走势看,基准七天回购加权利率涨到4.5%左右"也就差不多了".

财政部周二招标的三个月期国库现金定存中标利率6.15%,较上次的6.03%攀高,中小银行尤其是股份制银行的贷存比考核压力不减,令本期国库现金定存继续受追捧. [ID:nCN1975491]

有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电建设股份有限公司,拟发行不超过35亿A股,计划募集资金合计173.17亿元人民币.按公司安排,下周一(26日)将刊登发行价格区间,下周三(28日)确定最终发行价格.[ID:nCN1972555]21世纪经济报导周二引述一位知情人士称,中国水电IPO的保荐方给出的发行价 合理询价参考数据或约在5.39-6.41元,对应2010年静态市盈率18.6-22.1倍.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行第二批上缴为10月5日.[ID:nCN1927347]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.8048 3.4732 +33.16

七天CN7DRP=CFXS 3.9918 3.5726 +41.92

14天CN14DRP=CFXS 4.5339 3.6373 +89.66

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.8020 3.4865 +31.55

七天CHICNY7D=CFXS 3.9924 3.5682 +42.42

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.8160 3.4840 +33.20

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.9900 3.5500 +44.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.4300 3.5800 +85.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.7975 3.4777 +31.98

七天SHICNYSWD= 3.9933 3.5500 +44.33

三个月SHICNY3MD= 5.6216 5.6138 +0.78

====================================================================(完)