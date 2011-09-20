主要国家经济指标预测--9月21日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透9月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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9月20日(二)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 逆差2,188 顺差725
出口(较上年同期) +8.0% -3.3%
进口(较上年同期) +14.0% +9.9%
9月21日(三)
0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 9月 0-9-0 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 8月 短差70 盈馀56.5
公共部门净借款(亿英镑) 112.5 盈馀19.6
1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.9% +2.7%
央行核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
1100 美国抵押贷款市场指数 9月16日当周 -- 638.7
再融资指数 -- 3,361.0
1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 471 467
1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 维持不变 0-0.25%
2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.5% +0.8%
(较上年同期) +1.6% +1.4%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.3% 持平
(较上年同期) +5.5% +5.8%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 顺差8.08 --
0800 意大利工业订单(较前月) 7月 +1.8% --
(较上年同期) +6.5% --
0900 德国ZEW景气判断指数 9月 负43.3 负45
现况指数 43.6 40.0
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月17日当周 -1.2% --
1230 美国房屋开工年率(万户) 8月 57.1 59
建筑许可年率(万户) 62 59
1230 加拿大领先指标 8月 持平 +0.1%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 +0.8% +0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月17日当周 +4.1% --
2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 赤字9.2 赤字6.9
截至第二季的年度 赤字74.7 赤字79.8
2300 韩国失业率 8月 +3.1% -- (完)
--整理 隋芬/肖群英;审校 张明钧
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。