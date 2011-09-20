版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 12:49 BJT

〔韩元汇率〕韩国当局抛售美元以提振韩元--交易商

路透首尔9月20日电---交易商表示,周二当美元交投在1,155韩元左右时,发现韩国当局抛售美元,以提振韩元.

0439GMT时,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC在干预传闻後反弹至1,151韩元附近,日内仍下跌1.2%.(完)

--编译 侯向明;审校 徐文焰

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐