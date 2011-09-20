〔德国个股〕德国邮政旗下DHL全球货运继续中国布点,重点布局中西部(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(新增公司人士评论和背景)
* 增设网点,2015年新开5家分公司和20个销售网点
* 未来主要布局三线城市,重点在中西部
* 因应中国制造业向中西部转移趋势
路透上海9月20日电---中国蓬勃发展的经济吸引全球物流业巨头争相加注.全球知名物流公司--德国邮政(DPWGn.DE)旗下DHL全球货运在2015年前将继续在中国增设营业网点,而中西部地区将是布局重点,以因应中国制造产业向中西部地区转移的趋势.
DHL全球货运周二宣布,计划到2015年在中国新增五个分支机构和20个销售办事处,其中有两个分支机构和20个办事处设在三线城市,届时将达到覆盖30%三线城市地区的目标,以更好满足中国中西部地区对物流业的发展需求.
DHL全球货运中国区首席执行官黄国哲指出,"我们制定了向西部开拓的战略,因为有许多产业正向西部转移."
近期DHL在内地最重要的两个运输枢纽--河南郑州和山西太原开设分公司.DHL全球货运北亚太区首席执行官梁启元表示,"我们已有客户搬到郑州去,我们当然要跟着客户走."
他不愿透露其客户细节.不过全球最大手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)去年中已宣布将其代工的苹果(AAPL.O)手机整机生产线,由深圳搬迁至郑州.
目前DHL全球货运在中国已有65个营业网点,包括40家分公司,超过1.3万名员工和管理着3,400辆车,每周运营450次商业和专属航班.公司计划2015年在中国的营业网点数量增至90个.
目前DHL的竞争对手,例如联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N),联邦快递(FDX.N),TNTTNTE.AS等亦已纷纷扩大在中国的投资.
DHL旗下拥有四大业务集团,除DHL全球货运外,还有快递业务,供应链业务及邮递业务三大集团.DHL全球货运专门负责空运、海运、公路、铁路及货运在内的多式联运专业部门.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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