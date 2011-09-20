〔中国个股〕上汽与通用将联合开发新一代电动汽车平台,为国内首次

路透上海9月20日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)与美国通用汽车(GM.N)周二宣布,双方将联合开发新一代电动汽车平台.这是中国汽车企业首次与国际大型车厂联合开发新能源车平台.

在去年11月双方签定的战略合作备忘录的基础上,上汽和通用周二签署联合开发正式协议.上汽和通用的技术团队将以双方合资的上海泛亚汽车技术中心为全球研发基地,共同开展新一代电动车平台的研发工作.

未来几年,上汽,通用及双方合资企业将基于联合开发的新一代电动车平台推出各自的新型电动车产品.

在去年签署的备忘录中,双方商定将在新能源汽车基础技术研发和新一代车型开发等核心领域进一步加强合作.[ID:nCN1409273]

上海汽车与通用汽车合资组建的上海通用汽车公司,已跻身中国前三大轿车厂;另一家合资公司上汽通用五菱公司已成为中国微型汽车业的老大.

上海汽车去年已推出节油20%的荣威混合动力轿车,并计划于明年推出节油50%的插电式强混轿车和纯电动汽车.而通用汽车的雪佛兰Volt增程式电动车已进入产业化阶段.

为应对将来的能源危机,电动车是被全世界寄予厚望的解决方案之一.作为全球最大的汽车市场,中国无疑将是国际各大车厂电动车角逐的重要战场.日本本田汽车(7267.T)此前表示,计划于2012年在中国生产电动车;梅赛德斯-奔驰和日本日产汽车(7201.T)已开始分别考虑在中国销售其Smart和LEAF电动车.

而中国三大汽车集团之一的东风汽车公司总经理朱福寿4月亦曾表示,公司的首款电动车将于明年上市,预计2015年其电动汽车销量将达到10万辆.(完)