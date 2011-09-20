〔菲律宾金融〕政府发言人称,披索汇率仍处于适宜区间内

路透马尼拉9月20日电---菲律宾总统发言人周二表示,菲律宾披索PHP=仍处于让政府放心的区间;此前披索兑美元触及六个月低点.

"我们将把此一问题交给菲律宾央行,其将评估状况後采取必要措施."发言人Abigail Valte通过手机简讯向记者表示.(完)