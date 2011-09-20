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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 14:12 BJT

〔表格〕瑞士8月贸易收支为顺差8.08亿瑞郎,实质出口上升1.9%

路透9月20日电---瑞士联邦海关办公室周二公布,瑞士8月实质出口上升1.9%,至138.85亿瑞郎.

瑞士8月整体贸易收支为顺差8.08亿瑞郎.

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