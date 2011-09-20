〔欧元区经济〕欧洲银行无限量供应欧元流动性--特里谢

路透9月20日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢在Expansion报的采访中称:

* 欧洲央行以固定利息无限量提供欧元流动性

* 央行间达成的协议表明美联储和欧央行合作密切--西班牙报纸

* 所有政府必须实施7月21日布鲁塞尔会议上采纳的措施

* 西班牙必须坚决实施新的结构性改革,尽最大可能实现经济增长

* 西班牙形势明显好转,但仍必须保持警惕

* 不能把欧元区金融稳定性与调整财政政策的必要性混为一谈