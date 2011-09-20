〔欧元区经济〕欧洲银行无限量供应欧元流动性--特里谢

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透9月20日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢在Expansion报的采访中称:
* 欧洲银行业者必须加强资产负债表,提高抵抗力--西班牙报纸采访
* 欧洲央行以固定利息无限量提供欧元流动性
* 央行间达成的协议表明美联储和欧央行合作密切--西班牙报纸
* 希腊必须严格执行财政撙节计划,达到所有目标
* 所有政府必须实施7月21日布鲁塞尔会议上采纳的措施
* 西班牙必须坚决实施新的结构性改革,尽最大可能实现经济增长
* 西班牙形势明显好转,但仍必须保持警惕
* 不能把欧元区金融稳定性与调整财政政策的必要性混为一谈
* 欧央行将继续令物价预期牢固受控(完)
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类