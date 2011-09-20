版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 13:49 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持稳在109美元上方,欧元区忧虑令油市承压

路透新加坡9月20日电---布兰特原油期货周二持稳在每桶109美元上方,此前经历了两日重挫,因市场担忧,若希腊违约,将造成全球金融系统动荡,威胁全球经济成长且打压原油消费.

评级机构标准普尔下调意大利债信评级,确认了对债务危机在欧洲蔓延的忧虑.美国联邦储备理事会(美联储,FED)开启两日的政策会议,以寻找支撑美国经济增长的途径.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐