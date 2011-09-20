经济衰退致美国儿童受虐加剧--研究

(本文由路透中文网编译)

路透纽约9月20日电---研究发现，随着美国经济开始萎靡，因脑部严重受伤入院的被虐儿童数量大幅上升。

关于虐待儿童和经济衰退之间存在关联的说法之前就有，但这是首次以实际数据证明这种关联性的研究之一。该研究采集了美国四个州的医院数据，并将结果发表在《儿科学》(Pediatrics)杂志上。

尽管并无证据显示，金融困境本身导致虐待数量上升，但早先的研究显示儿童遭虐和父母压力有关。

研究父母行为的心理学家伊丽莎白・格肖夫(Elizabeth Gershoff)表示：“这的确令人不安。”

对肯塔基、俄亥俄、宾夕法尼亚和华盛顿四个州年龄不满5岁的儿童的研究显示，从2004-2009年，共有422名儿童被医生诊断为“虐待性头部外伤”，其中多数住进了重症监护室，16%儿童因伤致死。

在截止到2007年12月的三年里，每10万名儿童中每年8.9名儿童发生“虐待性头部外伤”，此後，这一数字调涨至每10万名儿童中每年14.7名儿童受虐。2007年12月大约是市场崩溃的时间。

参与这项研究的匹兹堡儿童医院儿童虐待研究专家伯格（Rachel Berger）表示：“如果我们看到的现象接近普遍实际，那麽受虐儿童不在少数。”

她表示，2008年因头部受伤来医院的儿童数量大幅增长，从此前每年17例突然增加到37例。

研究涉及的儿童平均年龄为九个月。（完）