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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 14:12 BJT

〔瑞士经济〕联邦经济总局下修今明两年的经济成长预估

路透苏黎世9月20日电---瑞士联邦经济总局(SECO)周二表示,由于瑞郎创纪录走强以及全球成长动力放缓,2011和2012年瑞士经济增速将较先前预估缓慢.

SECO表示:

* 政府预计2011年经济增长1.9%(此前预估增长2.1%)

* 政府预计2012年经济增长0.9%(此前预估增长1.5%)

* 瑞士面临的最大风险是欧元区债务危机和金融市场动荡 (完)

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