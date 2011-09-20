〔瑞士经济〕联邦经济总局下修今明两年的经济成长预估

路透苏黎世9月20日电---瑞士联邦经济总局(SECO)周二表示,由于瑞郎创纪录走强以及全球成长动力放缓,2011和2012年瑞士经济增速将较先前预估缓慢.

* 瑞士面临的最大风险是欧元区债务危机和金融市场动荡 (完)