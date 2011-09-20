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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 14:04 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下滑,因市场浮现避险情绪

路透惠灵顿/悉尼9月20日电---澳元和新西兰元周二下滑,意大利债信评等遭下调,以及两家中国国有银行暂停与部分欧洲银行进行外汇对手交易的报导[ID:nCH0079335],进一步打压风险偏好.

澳元兑美元AUD=D4跌至1.0195美元,纽约尾盘报1.0224美元,一度跌至六周低位1.0148美元.与此类似,新西兰元兑美元NZD=D4下滑0.5%至0.8184美元,纽约尾盘报0.8257美元.

澳元一度在动荡交投中短暂反弹至盘中高位1.0243美元,此前澳洲央行(RBA)重申,鉴于全球经济前景不明,最好还是维持利率不变.这令金融市场小幅下调了大幅降息的预期.[ID:nCN1974877]

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