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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 14:10 BJT

〔东京汇市〕欧元大挫,因意大利评级遭降且传中资银行暂停外汇掉期交易

* 投资者担心希腊能否从国际借贷机构拿到资金

* 意大利债信评级遭调降打击欧元,但并不特别意外

* 欧元承压,因部分中资银行暂停与数家欧洲银行进行外汇掉期交易

* 新兴市场货币受创,投资者重又追捧美元

路透东京9月20日电---欧元周二在亚洲市场大幅下跌,兑美元跌向七个月低点,因之前标普调降意大利债信评级,且消息人士透露,两家中国国有银行已暂停与数家欧洲银行进行外汇掉期交易.[ID:nCH0079335]

围绕希腊是否能从国际金主处获得资金的忧虑持续,迫使投资者抛售风险资产,经济成长题材货币澳元一度触及六周低位,韩元等新兴经济体的货币也遭遇全线卖压.

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