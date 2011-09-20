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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 14:36 BJT

〔标题新闻〕美国SEC向对冲基金和券商发出传票,调查美国评级遭调降前的可能内幕交易--报载

注:SEC为美国证券交易委员会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7KK0K2]

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