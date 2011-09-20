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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 14:10 BJT

〔表格〕德国8月PPI较前月下降0.3%,较上年同期上升5.5%

路透柏林9月20日电---德国联邦统计局周二公布,德国8月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.3%,较上年同期上升5.5%.

11年8月 11年7月 10年8月

较上月(%) -0.3 +0.7 持平

较上年同期(%) +5.5 +5.8 +3.2

指数(基期年为2005) 116.5 116.8 110.4

路透调查预估为,8月PPI较前月持平,较上年同期升5.8%.(完)

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--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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