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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 14:17 BJT

〔中国新债〕国开行拟于下周四招标至多200亿元次级债,期限10和30年

路透上海9月20日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二公告称,拟于下周四(29日)招标发行不超过200亿元人民币固息次级债,期限10年期(第五年末附发行人赎回权)和30年期(第25年末附发行人赎回权).

国开行刊登在中国债券信息网的次级债发行预通知指出,次级债发行申请已获银监会和中国人民银行批准,发行办法与招标规则另行通知.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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