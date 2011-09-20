〔中国信用债评级〕中诚信国际将晶科能源列入可能降级观察名单

路透上海9月20日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司最新评级报告称,决定将晶科能源有限公司(JKS.N)的AA-主体信用等级以及今年发行的三期短期融资券的A-1债项信用等级列入可能降级的观察名单.

刊登在中国债券信息网上的公告称,由于浙江晶科能源公司涉嫌污染环境,并引发群体性事件,2011年9月17日浙江海宁政府要求浙江晶科停产,并对公司存在的环境违法行为进行了包括行政罚款以及停产整顿在内的处罚.

而浙江晶科作为晶科能源的控股子公司,是晶科能源重要的太阳能光伏生产基地,浙江晶科的停产将在一定程度上影响晶科能源的正常生产经营,并对其订单执行和财务管理提出严峻挑战;同时,罚款支出及环保设施改造也将对公司的现金流构成压力.

中诚信国际认为该环保事件可能会影响到晶科能源的长、短期偿债能力,但具体影响还有待于相关部门对其最终处罚的确定.

因此,中诚信国际决定将晶科能源的主体信用等级,以及11晶科CP01CN1181014=CFXS、11晶科CP02CN1181120=CFXS、11晶科CP03CN1181316=CFXS的债项信用等级列入信用评级观察名单.

中诚信国际表示,观察期内,公司将密切关注上述事项的後续发展,并判断该事项对晶科能源在生产经营和财务管理等方面的综合影响,从而对晶科能源的主体信用等级和债项信用等级及时作出调整.(完)