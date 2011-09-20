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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 14:15 BJT

〔日本股市〕受欧洲忧虑拖累收跌1.6%,但美联储刺激举措预期缓和跌势

路透东京9月20日电---日本股市日经指数周二收跌,此前评级机构标准普尔下调意大利的债信评等,且市场担忧欧洲的持续金融动荡恐损及全球经济,不过对美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激举措的预期缓和了上述负面因素的冲击.

日经指数.N225收低1.6%至8,721.24点,周一日本适逢假期休市.东证股价指数.TOPX收跌1.7%至755.04点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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