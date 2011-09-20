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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 14:59 BJT

〔标题新闻〕双龙汽车拟借助五款改进车型和提升海外销量实现2013年销量及营收增33%的目标

双龙汽车股号为(003620.KS)

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