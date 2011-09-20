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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 14:42 BJT

〔日本个股〕若日圆维持强势或将重新考虑工业策略--日产汽车执行长

路透日本9月20日电---日本日产汽车(7201.T)执行长戈恩表示,如果日圆未来六个月保持在当前水准,可能需要重新思考其工业策略.

"如果未来六个月还是这种情况,将需要重新思考我们的工业策略,"戈恩对记者表示.

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