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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 15:12 BJT

《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值4.10%,略高于二级市场

* 招标品种: 财政部2011年第19期10年续发债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(21日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 4.05%-4.15%

* 预测均值: 4.10%(按各家机构预测值平均)

路透上海9月20日电---中国财政部周三将招标发行2011年第19期10年期续发国债.路透调查显示,目前政策面平静,债市运行暂时稳定,但收益率曲线扁平情况较为严重,相对而言长期国债的配置价值不如中期国债,预计明日新债中标收益率略高于二级市场,落在4.10%左右.

市场人士认为,机构交易户对明日新债的需求或较弱,投资户投标时对收益率的要求可能也较高,都将限制中标收益率走低.

"现在10年国债的收益率水平吸引力确实不大,大家应该不会投的太低,估计在4.10%以上一点,"华东一银行交易员表示.

中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期固息国债最新收益率为4.0801%.二级市场上今年第19期国债的最新双边报价tCN110019=CFXM为4.10%/4.07%.

财政部于8月17日招标发行了今年第19期记账式国债CN110019=CFXS,当时发行规模300亿元,票面利率3.93%,按半年付息.9月21日续发行招标当日,第19期国债停止交易一天.

该期续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

本次续发行部分国债,从9月22日开始续发行,26日续发行结束.续发行部分从28日起与原发行部分合并上市交易.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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