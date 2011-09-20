〔中国股市〕金融股助沪综指小幅收高,A股成交额续创14个半月新低

路透北京9月20日电---中国股市沪综指周二小幅收高,在金融类股的带动下自逾十四个月低位回升,但A股成交额续创14个半月新低.分析人士认为,盘中虽再创新低,但并未出现恐慌性抛售,相反市场积累的反弹动能需要释放,短线出现一波小行情的概率较大.

沪综指.SSEC收报2,447.755点,涨9.96点,或0.41%,盘中一度创出去年7月19日以来的低点2,426.703点;上证180金融指数.SSE180FI收高0.89%.

沪市A股成交额继续萎缩至478亿元人民币,续创14个半月来新低,此前低点为去年7月5日的429亿元.

湘财证券分析师徐广福认为,市场连续下跌後具有反弹需求,空仓数量也在上升,令大盘刷新年内低点後没有出现恐慌性抛售,有些"跌无可跌"的意味;做多动力正在加强,短线市场出现小行情的可能性较大.

他并认为,标普调降意大利债信评级一事并未引起国内市场较大反应,说明在希腊、美国等遭调降评级後市场已经对此有所预期.

标普将意大利债信评等从A+调降至A,先于穆迪行动.原预期穆迪会成为首家调降意大利评级的机构.标普警告称,意大利经济成长前景恶化,且政治不确定性带来风险.

沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,698.2点,涨0.57%,成交量为184,088手.(完)