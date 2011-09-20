〔中国粮食〕11月底前将安排中央储备玉米轮出370万吨--国家粮食局

路透北京9月20日电---为增加市场供应,中国粮食局周二称,国家有关部门安排增加轮出370余万吨的中央储备玉米.

刊登在中国国家粮食局网站的通知称,追加安排中央储备玉米轮换计划370余万吨,并要求中储粮总公司在2011年11月底前安排轮出,以增加市场供给,满足接新前玉米市场需求.(完)