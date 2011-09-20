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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 17:18 BJT

〔德国数据〕9月ZEW景气判断指数降至负43.3,为2008年12月以来最低

路透德国曼海姆9月20日电---智库ZEW周二公布的月度调查结果显示,德国9月投资者和分析师的信心降至2008年12月以来最低,受欧元区债务危机的忧虑拖累.

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