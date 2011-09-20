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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 14:45 BJT

〔澳洲股市〕收跌1%,矿业类股领跌

路透悉尼9月20日电---澳洲股市周二收跌1.0%,因金属价格走疲令矿业类股持续下滑,而且评级机构标准普尔下调意大利债信评等进一步加剧了市场对欧元区债务动荡的忧虑.

矿业类股下跌,此前铜价在隔夜市场跌至九个半月最低位.澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和Fortescue(FMG.AX)分别下挫2.1%、1.85%和2.7%.Fortescue报5.77澳元.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数收低41.3点至4,040.2点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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