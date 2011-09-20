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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 14:42 BJT

〔路透专访〕泰国财政部官员称预计2011年GDP增速或在4%左右

路透曼谷9月20日电---泰国财政部财政政策高层官员Naris

Chaiyasoot周二称:

* 预计2011年该国GDP增速或在4%左右,处于政府预估区间的下端

* 泰国央行指标政策利率今年或将维持在3.50%

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