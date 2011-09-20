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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 14:41 BJT

〔东京美债〕美国公债价格小涨,标普此前调降意大利主权评级

路透新加坡9月20日电---美国10年期公债期货周二在亚洲市场小涨,因意大利主权信贷评级遭调降,以及股市下滑均支撑了美债的避险买需.

10年期公债US10YT=RR价格涨5/32,收益率(殖利率)报1.939%,较周一美国市场尾盘下滑约1个基点.

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