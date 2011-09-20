〔路透专访〕今年GDP增长约4%,央行或维持利率不变--泰国财政部官员

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透曼谷9月20日电---泰国财政部一位高级官员周二表示,泰国经济今年可能增长4%,在官方预测区间的下端,且年底前央行可能维持利率不变.
"今年经济应当会继续增长...增长速度可能会接近我们预测区间的下端,"泰国财政部财政政策办公室的Naris
Chaiyasoot在接受路透采访时表示.
财政部6月曾预测今年经济增速为4.0-5.0%.Chaiyasoot最新的预估符合该国央行和路透调查预测的4.1%.2010年泰国经济增速为7.8%.
Chaiyasoot预测,泰国央行今年可能维持指标一天期附买回利率THCBIR=ECI在3.50%不变."目前的政策利率可能接近正常的水平,不过全球经济的不确定性可能会影响泰国经济."
Chaiyasoot称,政府鼓励增长的政策不会影响到财政纪律,因为大多数的投资是长期规划,部分将通过政府与民间部门合作融资.
尽管对美国和欧洲的债务问题表示担忧,但他还预计今年泰铢平均汇率THB=TH在30.50/美元左右.周二泰铢兑美元报30.65/69.(完)
--编译 李春喜;审校 王丽鑫
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类