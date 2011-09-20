〔路透专访〕今年GDP增长约4%,央行或维持利率不变--泰国财政部官员

路透曼谷9月20日电---泰国财政部一位高级官员周二表示,泰国经济今年可能增长4%,在官方预测区间的下端,且年底前央行可能维持利率不变.

"今年经济应当会继续增长...增长速度可能会接近我们预测区间的下端,"泰国财政部财政政策办公室的Naris

Chaiyasoot在接受路透采访时表示.

财政部6月曾预测今年经济增速为4.0-5.0%.Chaiyasoot最新的预估符合该国央行和路透调查预测的4.1%.2010年泰国经济增速为7.8%.

Chaiyasoot预测,泰国央行今年可能维持指标一天期附买回利率THCBIR=ECI在3.50%不变."目前的政策利率可能接近正常的水平,不过全球经济的不确定性可能会影响泰国经济."

Chaiyasoot称,政府鼓励增长的政策不会影响到财政纪律,因为大多数的投资是长期规划,部分将通过政府与民间部门合作融资.

尽管对美国和欧洲的债务问题表示担忧,但他还预计今年泰铢平均汇率THB=TH在30.50/美元左右.周二泰铢兑美元报30.65/69.(完)