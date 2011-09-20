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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 15:08 BJT

〔意大利经济〕总理贝鲁斯柯尼称标普降评决定并未反映真实情况

路透罗马9月20日电---意大利总理贝鲁斯柯尼周二表示,标准普尔调降意大利未请求评等的决定,并未反映真实情况,他并称,意大利政府已经在准备多项刺激经济成长的措施.

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