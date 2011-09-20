〔英国金融〕Lloyds将出售10亿英镑商业地产贷款组合--消息人士

路透伦敦9月20日电---消息人士周二称,部分国有的英国Lloyds银行(LLOY.L)已开始出售10亿英镑(合16亿美元)商业地产贷款组合.

此次贷款销售由摩根大通嘉诚(JPM.N)负责,是Lloyds银行剥离非核心资产和重组资产负债表的举措之一.

Lloyds银行8月曾表示,2011年上半年出售了价值18亿英镑的房地产贷款.(完)