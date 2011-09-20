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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 15:08 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元下跌,此前标普调降意大利债信评级

0652GMT---欧元跌至七个月低位附近,此前标普调降意大利债信评级,且消息人士称两家中资国有银行已停止与部分欧资银行进行外汇掉期交易.

欧元兑美元EUR=最新跌0.5%,报1.3614美元.兑日圆EURJPY=R亦跌0.5%,报104.17日圆,接近10年低位.

随着美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议的进行,美元兑瑞郎CHF=走强至0.8854瑞郎.但美元兑日圆JPY=跌至纪录低位附近,最新跌0.1%至76.47日圆.

大宗商品货币走势踉跄,因风险规避情绪持续.澳元兑美元AUD=跌0.2%,报1.0185美元.新西兰元兑美元NZD=跌0.7%至0.8174美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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