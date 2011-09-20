〔中国票据市场〕转贴利率续上涨,季末渐近银行面临贷存比考核重压

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京9月20日电---中国票据市场转贴利率周二继续上涨.季末渐近,银行面临贷存比(贷款/存款)考核重压,信贷规模更加紧张,资金利率亦持续大涨,均推高了票据利率.
"(信贷)规模越来越紧,(票据)利率越来越高,"上海市一大型银行交易员称.
她并指出,票据直贴利率跟随转贴利率走高,企业六个月期票据融资成本已高达13%以上;纵是如此之高的成本,缺钱的企业仍会参与其中,也有些许信贷规模压力略小的银行愿意配合;然总体来看,"整个(票据)直贴(规模)还是萎缩了."
银行间市场质押式回购加权平均利率周二续大涨.季末银行贷存比(贷款/存款)考核、国庆长假现金备付、中国水电大盘新股发行、大行保证金存款第二次交存等因素继续冲击着市场资金面,令资金利率涨势不改,三个月国库现金定存利率亦攀高.[CN/CN]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 9.2986/8.8600 9.9350/9.3302 10.3140/9.4464
上日 9.2266/8.7689 9.8102/9.2138 10.1667/9.2858
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变动 +7.20bp/+9.11bp +12.48bp/+11.64bp +14.73bp/+16.06bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价续跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5744%,较上日小跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.3322/3.2542 3.5531/3.4831
上日 3.2921/3.2121 3.5202/3.4622
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
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