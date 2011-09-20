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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 15:12 BJT

〔日本股市〕收跌,意大利评级调降令欧债担忧加剧(更新版)

(新增细节)

* 市场波动受限,因美国FOMC会议前人气谨慎

* 日经指数跌破25日移动均线切入位

* 一些人士称,外资卖盘或将逐渐减少

* 第一生命保险挫跌,因其欧元区风险敞口惹担忧

* 三菱重工业股票下跌,此前遭计算机系统遭黑客侵入

路透东京9月20日电---日本股市日经指数周二收跌,此前评级机构标准普尔下调意大利的债信评等,且市场担忧欧洲的持续金融动荡恐损及全球经济,不过对美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激举措的预期缓和了上述负面因素的冲击.

日经指数下挫部分源于对希腊债务谈判缺乏进展的延迟反应,周一日本市场休市,尽管一些分析师预料,外国投资者抛盘缩减带来一线希望.

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