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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 15:12 BJT

〔欧洲热股〕法国兴业银行等大型银行股盘初大跌,受西门子报导打击

路透巴黎9月20日电---

* 法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)下跌2.4%,此前有报导称西门子从法国大型银行中撤走存款

* 法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)开盘下跌2.31%

* 法国兴业银行(SOGN.PA)下跌3.7%

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