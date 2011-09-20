〔基金观点〕BT看多澳洲、英国、德国和美国公债,看空意大利等国公债

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透悉尼9月20日电---基金管理公司BT Investment Management看多澳洲、英国和德国公债,美国公债也呈现出买入机会,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能将继续其购债计划,推高公债价格.
但意大利、西班牙和法国负债水平较高且银行业疲弱,这意味着该基金管理公司不会投资于它们的主权债.BT总部位于悉尼.
BT管理着大约345亿澳元(合351亿美元)资产,其中包括130亿澳元的固定收益资产和现金,是澳洲第三大银行Westpac Banking Corp(WBC.AX)的一个分支.
"我们非常青睐美国和德国日益平滑的收益率曲线,"BT固定收益和利率主管Vimal Gor称.
假如欧元区四分五裂,他认为德国是避险投资地.Gor还看好美国公债,不仅是因为美国具有庞大的流动性,还因为他认为美国公债是最安全的投资工具,尽管近期美国债信评等被下调至AA+.
BT还非常看多澳洲公债,因该国债信评级为最高的AAA级,标准普尔只给予17个国家AAA的债信评级,Gor认为两年内具有这一最高评级的国家可能将降至五个,但仍会包括澳洲.
"人们希望将资金投入强大的资产,而澳洲公债实质收益率较高,政府和央行的力量均很强大."
全球信贷危机後,澳洲是少数几个逃过经济衰退的发达国家之一,主要受益于银行业稳健,以及亚洲对该国丰富的自然资源需求旺盛.
另一方面,BT非常看空意大利和法国,因前者负债累累,而Gor认为後者银行业可能最终被国有化.(完)
--编译 于春红;审校 程琳
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类