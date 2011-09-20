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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 15:24 BJT

〔韩国个股〕海力士半导体股权出售事宜将按计划进行--韩国外换银行

路透首尔9月20日电---韩国外换银行004940.KS周二称,海力士半导体(000660.KS)3.2万亿韩元(28亿美元)售股交易将按计划推进,投标截止日期为10月24日.

STX Corp(011810.KS)退出竞标後,竞争对手SK电讯(017670.KS)成为唯一一家竞购海力士半导体控股权的公司,为此次售股前景带来疑问.(完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

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