版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 15:15 BJT

〔欧洲个股〕西门子称金融时报有关其从法国银行撤走存款的报导不实

路透法兰克福9月20日电---西门子(SIEGn.DE)称,金融时报有关其从法国银行撤走存款,并存入欧洲央行的报导不实.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐