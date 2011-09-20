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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 15:25 BJT

〔欧洲个股〕意大利裕信银行下跌2%,之前标普下调意大利评级

路透米兰9月20日电---意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)下跌2%,之前标普下调意大利评级.(完)

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