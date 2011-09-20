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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 15:18 BJT

〔中国债市〕人民币利率互换小跌,受海外市场拖累且资金面不如预期紧张

路透上海9月20日电---中国人民币利率互换(IRS)周二略有下行,尽管受月底资金趋紧的预期影响,回购利率继续大涨,但目前流动性并未显现紧张,加上海外市场走弱,IRS遂小幅下行.近期预计还将受海外市场左右.

"资金面没有想象中那麽紧张,海外市场也不稳定,"上海一外资行交易员称,"未来走势还是会受海外影响吧,看看欧洲债务危机解决的怎麽样."

中国银行间市场质押式回购加权平均利率周二续大涨.季末银行贷存比(贷款/存款)考核、国庆长假现金备付、中国水电大盘新股发行、大行保证金存款第二次交存等因素继续冲击着市场资金面,令资金利率涨势不改,三个月国库现金定存利率亦攀高.[CN/CN]

有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电今日启动A股发行程序,下周二(27日)为其网上申购日.是次拟发行不超过35亿A股,计划使用募集资金合计173.17亿元.[ID:nCN1972555]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 4.3600/ 4.4700 4.1550/ 4.2442 3.7767/ 3.8683 3.7117/ 3.8033 3.6660/ 3.9360

周一 4.4160/ 4.5360 4.2108/ 4.2983 3.8150/ 3.9050 3.7567/ 3.8517 3.7250/ 3.9775

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变动 -0.0560/-0.0660 -0.0558/-0.0541 -0.0383/-0.0367 -0.0450/-0.0484 -0.0590/-0.0415

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 发稿 曾菱; 审校 林高丽

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