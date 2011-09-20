(重温稿)《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值4.10%,略高于二级市场

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 招标品种: 财政部2011年第19期10年续发债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(21日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间: 4.05%-4.15%
* 预测均值: 4.10%(按各家机构预测值平均)
路透上海9月20日电---中国财政部周三将招标发行2011年第19期10年期续发国债.路透调查显示,目前政策面平静,债市运行暂时稳定,但收益率曲线扁平情况较为严重,相对而言长期国债的配置价值不如中期国债,预计明日新债中标收益率略高于二级市场,落在4.10%左右.
市场人士认为,机构交易户对明日新债的需求或较弱,投资户投标时对收益率的要求可能也较高,都将限制中标收益率走低.
"现在10年国债的收益率水平吸引力确实不大,大家应该不会投的太低,估计在4.10%以上一点,"华东一银行交易员表示.
中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期固息国债最新收益率为4.0801%.二级市场上今年第19期国债的最新双边报价tCN110019=CFXM为4.10%/4.07%.
财政部于8月17日招标发行了今年第19期记账式国债CN110019=CFXS,当时发行规模300亿元,票面利率3.93%,按半年付息.9月21日续发行招标当日,第19期国债停止交易一天.
该期续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.
本次续发行部分国债,从9月22日开始续发行,26日续发行结束.续发行部分从28日起与原发行部分合并上市交易.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。