版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 15:29 BJT

〔全球金市〕意大利降评後金价暂持稳,但美元走强压制市场人气

路透新加坡9月20日---现货金价格周二持稳,此前标准普尔调降意大利债信评级.不过美元走强令金市人气承压,投资者静候美国联邦储备理事会(美联储,FED)召开政策会议.

标准普尔将意大利主权债信评级调降一个级距,并称该国经济成长前景趋疲,政府拟定的改革并不会有太大帮助,给欧元区带来新一轮打击.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐