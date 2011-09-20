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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 15:21 BJT

〔欧洲个股〕西门子拒绝就金融时报指其将资金转至欧洲央行的报导置评

路透法兰克福9月20日电---西门子(SIEGn.DE)集团发言人拒绝就金融时报有关其将资金转移至欧洲央行的报导置评.(完)

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