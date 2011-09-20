〔欧洲金融〕西门子7月从法国兴业银行取现,数额不明--消息人士

路透巴黎9月20日电----巴黎消息人士透露,

* 西门子(SIEGn.DE)在7月从法国兴业银行(SOGN.PA)提取了数额不明的存款,当时是在压力测试结果出炉之前

* 西门子(SIEGn.DE)此举与表现有关,而与银行的整体健康状况无关.(完)