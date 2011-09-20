版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 15:32 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月20日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

SEB

欧元/美元:中午的反弹走势消退,周末1.3521/1.3753的缺口仍未弥合.若跌破昨日低点1.3586,将落到/跌穿近期低点1.3495,在该水准下方焦点将转向1.3428和1.3305.

欧元/日圆:虽然短期和中期走势有异,但总体趋势仍未改变.在近期低点103.90下方可见中期目标是在101附近的暂时性下行支撑线,短线目标是位于102.75的一条类似下行线.

--编译 吴云凌; 审校 于春红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐