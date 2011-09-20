《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

欧元/美元:中午的反弹走势消退,周末1.3521/1.3753的缺口仍未弥合.若跌破昨日低点1.3586,将落到/跌穿近期低点1.3495,在该水准下方焦点将转向1.3428和1.3305.

欧元/日圆:虽然短期和中期走势有异,但总体趋势仍未改变.在近期低点103.90下方可见中期目标是在101附近的暂时性下行支撑线,短线目标是位于102.75的一条类似下行线.