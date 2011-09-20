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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 15:45 BJT

〔国际油市〕OPEC密切关注欧洲事态,石油供给良好--卡塔尔石油部长

路透多哈9月20日电---卡塔尔石油部长Mohammed al-Sada周二表示,目前石油市场供应处于良好的水平,谈论是否石油输出国组织(OPEC)将因利比亚回到石油市场而减产还为时尚早.

"我们一直密切关注欧洲国家的形势,在卡塔尔国家和OPEC层面均是如此,"Mohammed al-Sada在卡塔尔首都参加一个会议间隙告诉记者."但石油供应处于非常良好的水平."

OPEC秘书长周一表示,随着利比亚产量恢复至战前水平,海湾OPEC国家可能逐步减产.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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