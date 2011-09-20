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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 15:49 BJT

〔欧洲金融〕希腊政府称并未考虑全民公投是否续留欧元区

路透雅典9月20日电---希腊政府发言人周二否认媒体一篇报导,该报导称希腊考虑就是否留在欧元区进行全民投票.(完)

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