〔亚洲能源〕亚洲需求强劲,料使LNG价格在未来数年维持高位

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡9月20日电---行业官员周二表示,亚洲液化天然气(LNG)价格将至少在七年内维持高位,因日本开始远离核电,且新兴市场增加进口以满足创纪录的需求.
日本3月11日地震和海啸以来,亚洲LNG现货价格已飙升至每百万英热单位(mmBtu)16美元上方,而震灾之前的价格约为10美元.
日本8月LNG进口触及纪录高位,因这个全球主要LNG进口国的电力供应继续受限,因地震使大部分的核电供应受损.
"简而言之,市场料将继续趋紧,"BG Singapore Gas MarketingBG.L的总经理Anthony Barker在一个行业会议上表示,并称新兴市场的经济复苏,以及日本震灾的影响,已推动需求超出供应.
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欲浏览亚洲至2030年的LNG需求增长图表,请点选链接:(link.reuters.com/huz22s)
欲浏览中国LNG进口图表,请点选链接:(link.reuters.com/duj72s)
欲浏览澳洲LNG销售图表,请点选链接:(link.reuters.com/dab29p)
欲浏览印度LNG进口图表,请点选链接:(link.reuters.com/wum69r)
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Malaysian Gas Association的总裁Abdul Rahim Hashim表示,亚洲的LNG进口基础设施投资有限,且澳洲项目遭遇延迟,或使该地区的供应紧张状况延续至2018年.
全球最大的LNG出口国卡塔尔正在扩大对亚洲的出口,而第四大出口国澳洲正在规划的LNG项目价值超过2,000亿美元,并力争在2020年前将产量提高两倍,至每年6,000万吨,以帮助满足亚洲需求.
中国和印度的能源需求上升,料将推升部分需求,而多个东南亚国家未来数年料也将成为LNG进口国,它们包括新加坡、印尼、马来西亚、巴基斯坦、孟加拉国、越南和菲律宾.到2020年,东南亚的LNG需求料将接近2,500万吨.
到2015年,中国的LNG需求料将超过每年3,000万吨.2020年前後,中国料将超过韩国,成为第二大LNG进口国.(完)
--编译 丁琦;审校 吴云凌
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。