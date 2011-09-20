〔亚洲能源〕亚洲需求强劲,料使LNG价格在未来数年维持高位

路透新加坡9月20日电---行业官员周二表示,亚洲液化天然气(LNG)价格将至少在七年内维持高位,因日本开始远离核电,且新兴市场增加进口以满足创纪录的需求.

日本3月11日地震和海啸以来,亚洲LNG现货价格已飙升至每百万英热单位(mmBtu)16美元上方,而震灾之前的价格约为10美元.

日本8月LNG进口触及纪录高位,因这个全球主要LNG进口国的电力供应继续受限,因地震使大部分的核电供应受损.

"简而言之,市场料将继续趋紧,"BG Singapore Gas MarketingBG.L的总经理Anthony Barker在一个行业会议上表示,并称新兴市场的经济复苏,以及日本震灾的影响,已推动需求超出供应.

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欲浏览亚洲至2030年的LNG需求增长图表,请点选链接:(link.reuters.com/huz22s)

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Malaysian Gas Association的总裁Abdul Rahim Hashim表示,亚洲的LNG进口基础设施投资有限,且澳洲项目遭遇延迟,或使该地区的供应紧张状况延续至2018年.

全球最大的LNG出口国卡塔尔正在扩大对亚洲的出口,而第四大出口国澳洲正在规划的LNG项目价值超过2,000亿美元,并力争在2020年前将产量提高两倍,至每年6,000万吨,以帮助满足亚洲需求.

中国和印度的能源需求上升,料将推升部分需求,而多个东南亚国家未来数年料也将成为LNG进口国,它们包括新加坡、印尼、马来西亚、巴基斯坦、孟加拉国、越南和菲律宾.到2020年,东南亚的LNG需求料将接近2,500万吨.

到2015年,中国的LNG需求料将超过每年3,000万吨.2020年前後,中国料将超过韩国,成为第二大LNG进口国.(完)