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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 15:53 BJT

〔香港个股〕首都机场回归A股上市尚无时间表,且未进入正式程序—总经理

路透北京9月20日电---北京首都国际机场股份有限公司(0694.HK)总经理张光辉周二表示,公司回归A股上市还没有具体时间表,并且仍未进入正式程序.

本地媒体此前报导引述首都机场股份有限公司商业总监孔越称,公司正计划明年回归A股上市筹资,目前正在做准备工作.

针对上述报导,张光辉在北京全球友好机场总裁论坛间隙对路透称,"这是一种考虑啊,如果要能启动程序,一切都顺当,也不是说不可能,这个跟我们实际第二机场建设的时间表是关联的".

首都机场目前是全球客运量第二大机场,根据其"十二五"(2011-2015年)发展规划,2015年北京首都国际机场要建设成为大型国际枢纽机场,到2016年实现旅客吞吐量1亿1,150万人次,货邮吞吐量277万吨.

　2010年,首都机场旅客吞吐量达7,395万人次,仅次于美国亚特兰大机场,居世界第二.首都机场的旅客吞吐量、飞机起降架次、货邮吞吐量的年复合增长率分别为11.8%、9.7%和9.7%,是当今世界上增长速度最快的机场之一.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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